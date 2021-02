Dansk superstjerne uden stjernenykker: Men sin håndbyggede guitar i hånden viser han, hvordan man spiller tråd med måde

Underspillet. Hypnotiserende. Lidt af en superstjerne. Et par stikord om den danske guitarist og komponist Jakob Bro, hvis navn ofte står øverst på plakaterne til alverdens jazzfestivaler og derudover er indgraveret i bunden af talrige statuetter. Nu er det også printet på et dugfrisk album, hans femte som frontmand på det prestigefyldte pladeselskab ECM.

For Bro er tilbage efter et par års albumstilhed. Med ’Uma Elmo’, opkaldt efter guitaristens børn, da numrene er skrevet mellem middagslure og efter aftenputning. Her får han selskab af to ligesindede fra den absolut øverste del af stratosfæren, nemlig norske Arve Henriksen på trompet og piccolotrompet samt den spanske trommeslager, vibrafonist og pianist Jorge Rossy, der denne gang nøjes med at slå på tromme.