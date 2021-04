Judaskys og påskesange: Følelsen af forræderi mellem gamle venner brænder i hver eneste linje fra Lennons mund

1John Lennon: How Do You Sleep?

Påskefortællingens drama drejer i sin akse om forræderi og utroskab. Og der er sange nok at vælge imellem, hvis man savner et lydomslag til lige præcis dén følelse. Men i John Lennons ’How Do You Sleep?’ får man fornemmelsen af et ægte judaskys, et dødsstød af opmærksomhed til en gammel ven.

Sangen fra Lennons 1971-album, ’Imagine’, er som det originale diss track nådesløs i sit signalement af Paul McCartney – både under og efter tiden med The Beatles:

»You live with straights who tell you you was king/ Jump when your momma tell you anything/ The only thing you done was yesterday«.