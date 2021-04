27 år efter sin død: Kurt Cobain lever videre i Gretha Thunberg og unge rappere

»Grunge is dead«.

Sådan lød skriften på den T-shirt, som forsangeren i Nirvana, Kurt Cobain, i 1992 bar på det sidenhen ikoniske billede, hvor grungeikonet og hans nyfødte datter sammen skriger den eksistentielle smerte ud.

To år senere – i dag for præcis 27 år siden – skød Cobain sig selv i sit hjem i amerikanske Seattle, 27 år gammel. Dermed satte han endegyldigt punktum for en musikalsk æra præget af grungerocken, der med vrængende guitarer og angstfulde tekstuniverser havde bjergtaget og formet en stor del af en ungdomsgeneration.

Og så kunne det egentlig bare have været det. Den deprimerede og støjende dreng havde fået fred for heroinabstinenserne, en forældregeneration kunne igen få ørenlyd, og de unge, arrede Cobain-fans måtte blive voksne og glemme, at livet gør ondt.