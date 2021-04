Kristian Leth fik brug for håb, da pandemien belejrede ham i New York

Vidende som ind i helvede om alt imellem himmel og jord, og aktiv og engageret på mange fronter. Den ene dag laver Kristian Leth grandios rockmusik med The William Blakes, den næste udgiver han debatbog om vigtigheden af at have håb i en katastrofisk epoke.

Håb fik Kristian Leth brug for, da pandemien belejrede ham i det hårdt ramte New York, hvor han for tiden er bosat. ’Stormen’ kom, og den har på mange måder præget Kristian Leths tredje soloalbum.

Det er både en belejret og befriet stemme, der komme til orde. For »når mørket ruller over mit troløse sind«, kan det måske opleves som en slags paradoksal befrielse, at katastrofen rammer i realiteten og ikke bare i bekymringsangstens skyggerige.

Den vokalt himmelstræbende, men jordnært forhåbningsfulde ’Sig det som det er’ inkarnerer den realisme, som på de fleste sange sætter sig igennem i Kristian Leths vokal. I The William Blakes-regi har vokalerne det med at ville ophæve tyngdekraften, men på et nummer som ’Givet alt’ stiller Leth sin vokals begrænsninger til skue.