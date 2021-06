4 hjerter: Debutalbum fra nogle af Danmarks bedste unge musikere lover godt for fremtiden

Moden går i ring, siger man, og Generation Z render nu rundt i gader og stræder og ligner nogle, der har brugt alle SU-pengene i Deres på Strøget.

Det samme lader til at være tilfældet med musikken, sådan lyder det i hvert fald hos Otooto – en ny gruppe anført af to af den danske jazzscenes mest lovende unge stjerneskud, nemlig trompetist Jonas Due og saxofonist Oilly Wallace.

De er født i hhv. 1993 og 1996, et imponerende faktum, i betragtning af hvor raffineret en musikalsk sans og teknik de allerede har udviklet. Og gruppedebuten, ’This Love Is For You’ (ja, ligesom Mary J. Blige-sangen), kan ikke andet end at høres som en hyldest til deres barndoms neo-soul og nujazz med længere afstikkere til 1980’ernes episke instrumentalballader og små løb af sted til bebop-land. Musikken går i ring, ja, men ved at trække tråde tilbage i tiden kan man også pege fremad.