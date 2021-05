Hitmageren genopstod som dj og overvandt myten om storhed og fald

På forsidecoveret af sit album ’Born to Do It’ sidder Craig David med lukkede øjne, kridhvid T-shirt og store høretelefoner. Albummet udkom i år 2000 på et tidspunkt, hvor mp3-afspilleren var i gang med at udslette den mobile cd-afspiller, vi også ynder at kalde en discman.

Han solgte over syv millioner eksemplarer af ’Born to Do It’, og albummets lyd spejlede mobiltelefonens folkelige gennembrud i slutningen af 1990’erne og starten af nullerne.

Craig David var en af de popstjerner, der i sin musik kanaliserede tidens nyfundne afhængighed af tasteri, chat-interaktioner og uendelige strøm af tekstbeskeder. Hans stemme var klokkeklar, og sangteksterne var fortællinger, man lænede sig ind i. For Craig Davids imponerende r&b-fraseringer fik sangene til at lyde som sladder, hemmeligheder og bekendelser.

Og den friske blanding af akustiske instrumenter og elektronisk musik var et farvel til 90’erne og et kig ind i en ny musikalsk æra.