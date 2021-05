Sort dag for musikken: Den ene er »skidesur«, og den anden forudser et ubehageligt cirkus

Hvis der var festival- og koncertarrangører, der efter regeringens eget ekspertudvalgs nylige anbefalinger øjnede en mulighed for at lave arrangementer med 10.000 mennesker i sommerferien, så blev lyset slukket, da politikerne natten til tirsdag blev enige om en ny genåbningsaftale.

For de restriktioner, der bliver lagt på festivaler og koncerter frem til 1. august er væsentlig strengere end en ekspertgruppelagde op til for halvanden uge siden. Frem til 1. august må der maksimalt samles 2.000 mennesker, og de skal være inddelt i sektioner på maksimalt 200.

»Det her er i min optik mere restriktivt end ekspertgruppens anbefalinger. Vores oplæg til faseplan var ikke, at fase 1 skulle gå til 1. august. Anbefalingen var, at når alle over 50 var vaccineret, var der basis for at lukke mere op og gå til næste fase«, siger direktør for Roskilde Festival Signe Lopdrup, der også er medlem af ekspertgruppen.

»For musikken og for de kulturelle arrangementer er det her virkelig en sort dag«.