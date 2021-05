Hun er født i Portugal og opvokset i Ribe. Nu taler hele verden om hende som den næste store popstjerne

Erika de Casier kan få tiden til at stå stille. Og uden at gøre for meget væsen af sig har den unge sanger med rødder i både Portugal og Ribe lige rejst en skyskraber af et vidunderlig r’n’b-album i centrum af dansk popmusik.