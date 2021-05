Mø er tilbage efter to års tavshed: Flyt dig, Dua Lipa, der er en ny sherif på dansegulvet

1Mø: ’Live to Survive’

Det er to år siden, vi senest hørte fra Mø. Inden da havde den fynske verdensstjerne i fem febervilde år turneret verden rundt, spillet på de største scener, optrådt i de største tv-shows og sat skøre hitlisterekorder med ’Lean On’.

Et eller andet sted mellem et smil til fotograferne og et karatespark af en stadionkoncert ramte Mø muren. Hun trak stikket, og mens hun var i gang med at få en normal puls igen, lukkede verden ned. Den stilhed har Mø brugt på både at samle kræfter, spore sig ind på nye tider og indspille musik. For det første nye udspil fra den nu 32-årige fynbo er afstemt med lyden af 2021.