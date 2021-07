Hun ville være venner med sine fans. Indtil den illusion kollapsede

Ja, for med sit andet album understreger 19-årige Billie Eilish, at hun selv i forvandlet form ikke er til at komme uden som generationsikon og kulturelt fænomen. Mellem jazzet croon og funky grooves har hun taget et røntgenbillede af berømmelsens indre kvæstelser, så hele generation Z kan spejle sig i det.