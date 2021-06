Megastjerner kæmper for bedre streamingrettigheder

En voksende skare af engelske musikere samler sig i en protest under overskriften Fix Streaming. De ønsker, at streaming via tjenester som Spotify og Apple Music reguleres på samme måde som afspilning via radio.

Kampagnen blev lanceret i april, og i spidsen for den står britiske musikeres fagforening, komponistforening og producentforening og #BrokenRecord-bevægelsen. Initiativet blev fra begyndelsen støttet af store navne som Paul McCartney, Annie Lennox, Coldplay og Kate Bush.

Nu har 230 flere, herunder The Rolling Stones, Tom Jones, Pet Shop Boys, Yoko Ono, Van Morrison, Barry Gibb, Emeli Sandé og Jarvis Cocker, sluttet sig til protesten og underskrevet et brev til premierminister Boris Johnson, hvor de kræver bedre godtgørelse for kunstnere og sangskrivere. Det skriver Musically.com.