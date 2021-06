Talentløst: De har solgt 100 millioner album, og de lyder som en katastrofe

For et par måneder siden undrede Maroon 5-forsanger Adam Levine sig i et interview over, at der ikke var nogen bands på hitlisterne længere.

Ud over at det gav lidt surmuleri i internettets bundløse kommentarspor (den tager Levine bare med BTS’ fanarmé), havde Levine i grunden ret – hvis man sammenligner i dag med 2002, hvor Maroon 5 kom frem mellem storsælgende bands som Nickelback, Backstreet Boys og Outkast.