Hun har lavet vor tids svar på 'I'm a Scatman'. Men hun er mere end et irriterende one hit wonder

Da jeg endelig fik taget mig sammen til at melde mig ind i et fitnesscenter, før coronalockdown, var der kun en sang, der stod imellem mig og løbebåndet. Der var dage, hvor jeg simpelthen overvejede at blive derhjemme og lave YouTube-yoga for at slippe for at få den sang på hjernen. Jeg kunne næsten med sikkerhed regne med, at den pågældende sang ville blive spillet mindst tre gange i løbet af den times tid, jeg trænede