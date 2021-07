Store festivaler fejrer fuld genåbning med koncertdag i september

For anden sommer i træk har corona spændt ben for de danske musikfestivalers planer om fest, farver og god musik.

Men når Danmark efter planen genåbner helt til september, går ni af landets festivaler sammen om at sparke livemusikken og koncertoplevelserne i gang igen.

Under overskriften ’Tilbage til live’ afholder de en udendørs koncertdag på Refshaleøen i København 4. september. Det sker i samarbejde med koncertarrangørerne Live Nation, lyder det i en pressemeddelelse.

Det er Roskilde Festival, Northside, Heartland, Copenhell, Smukfest, Tinderbox, Jelling Musikfestival, Nibe Festival og Grøn Koncert, der har slået sig sammen.

Med til festen har de inviteret blandt andre hiphopgruppen Suspekt og rapperen Tessa.

Også rockveteranerne Dizzy Mizz Lizzy og D-A-D lægger vejen forbi. De får selskab af flere kunstnere, som senere føjes til programmet, lyder det fra Live Nation.

Ifølge arrangørerne har to år uden festivaler sat sit præg på musikbranchen.

Derfor har både publikum, kunstnere og arrangører brug for at mærke fællesskabet igen, lyder det.

»Krisen har samtidig også styrket dialogen og samarbejdet mellem festivalerne og blotlagt et udtalt behov for at sætte fokus på vigtigheden af livekoncerter og deres betydning for fællesskab og sammenhold i samfundet«, skriver Live Nation.

De tilbageværende coronarestriktioner ventes at blive ophævet 1. september. Herefter vil det være muligt at mødes i større forsamlinger.

»Dermed giver koncertdagen også festivalerne mulighed for at få erfaringer og læring samt indsamle empiri om covid-tiltag i forbindelse med afvikling af store livearrangementer«, lyder det fra arrangørerne.

Efter planen må blandt andet nattelivet genåbne med krav om coronapas 1. september. Også forsamlingsforbuddet for indendørs, stående arrangementer fjernes helt.

Koncertdagen ’Tilbage til live’ finder sted på Refshaleøens Sønder Hoved.

Billetsalget begynder onsdag 7. juli klokken 10.

ritzau