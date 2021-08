Timingen virkede indlysende, da Matt Johnson for to år siden vendte tilbage til musikken og genoplivede sit band The The – uden at det var nøjere planlagt.

Han havde ikke stået på en scene i 16 år. Ja, i dokumentarfilmen ’The Inertia Variations’, om Johnsons kreative blokering, fortalte han, at det er gået 12 år, hvor han overhovedet ikke sang. Heller ikke i badet.