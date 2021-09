5 hjerter: Peter Sommer nyfortolker sig selv på stærkt album

Da jeg i juli måned oplevede Peter Sommer og Palle Hjorth i Haveselskabets Have, lød den intime gennemspilning af Sommers bagkatalog som andet og mere end en corona-udløst nødforanstaltning.

Det indtryk bliver til fulde bekræftet af ’PSPHPT’, der dækker over ’Peter Sommer Palle Hjorth Pro Tempore’. En duos bud på musik til tiden. Og med tiden menes her både fortid og nutid. Et forsøg på at besvare spørgsmålet om, hvor de to tider skærer hinanden i en kunstners værk. Opsamlingens værkkarakter understreges af undertitlen ’Assemblage’, der med et udtryk lånt fra billedkunsten handler om at flikke noget sammen.