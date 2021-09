Abekejser swinger sig fra gren til gren: »Det skal være sjovt, og det skal lyde fedt«

Abekejser lyder som noget fra et kinesisk folkeeventyr, men der er nu hverken kineserier eller for den sags skyld royal junglejazz a la Kong Louis over den århusianske jazzkvintet.

Associerer man derimod til pilfingrede abekattestreger og legesyge strategier, har man bedre fat i logikken bag navnet Abekejser. Kvintetten anført af keyboardspilleren Jon Døssing Bendixen har ikke tænkt sig at spille taktisk nølende på opfølgeren til gruppens opsigtsvækkende debut ’Floating Through The Universe’.