Bandmedlemmer blev uvenner efter affære og gik hver til sit. Nu genopstår de som gruppe 25 år efter hitalbum

Fugees fik i midten af 1990’erne en hel generation til at synge med på ’Killing Me Softly’ og ’No Woman No Cry’, da de med deres samplinger og hiphopbeats opdaterede Roberta Flacks og Bob Marleys klassikere.

Nu får fans mulighed for at synge med igen. Live. Ready or not?

For Lauryn Hill, Wyclef Jean og Pras Michel, der tilsammen udgjorde Fugees, har netop annonceret deres første turné i 25 år og første shows i 15 år. Det skriver flere udenlandske medier, herunder Variety. Her vil de fejre jubilæet for deres storsælgende album ’The Score’ fra 1996. Den 12 stop lange turné begynder i New York 22. september og kommer ud over stop i USA også forbi Storbritannien, Nigeria og Ghana.

»Fugees’ historie er kompleks, men indflydelsesrig«, udtaler Lauren Hill i en pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen.

»Jeg besluttede mig for at ære det betydningsfulde projekt, dets jubilæum og de fans, der satte pris på musikken, ved at skabe en fredelig platform, hvor vi kunne forenes, fremføre den musik, vi elskede og være et eksempel på forsoning for verden«, fortsætter hun.

Tourplan Koncerter New York City, New York – spillested ikke annonceret

Chicago, Illinois – United Center

Oakland, Californien – Oakland Arena

Los Angeles, Californien – The Forum

Atlanta, Georgia – State Farm Arena

Miami, Florida– FTX Arena

Newark, New Jersey – Prudential Center

Washington D.C. – Capital One Arena

Paris, Frankrig – La Defense Arena

London, England – The O2

Nigeria – spillested ikke annonceret

Ghana – TBD

Vis mere

Gammelt uvenskab

Selv om Fugees vandt to grammyer og solgte 22 millioner eksemplarer af ’The Score’, splittede de hurtigt op. Nemlig i 1997.

Rygterne svirrede om hvorfor, men i sin selvbiografi fra 2012 skrev Wyclef Jean, at årsagen til gruppens brud i sin tid handlede om, at han havde en affære med Lauryn Hill, som efterfølgende hævdede, at han var far til det barn, hun var gravid med. Det viste sig dog at være Bob Marleys søn Rohan, der var faren.

Da Jean opdagede, at Hill havde løjet om faderskabstesten, ledte det til gruppens brud, skrev The Huffington Post dengang. Parterne har siden langet ud efter hinanden i en række interviews, men har altså nu sluttet så meget fred, at de igen kan stå på samme scene.

Efter bruddet udgav Lauryn Hill i 1998 det banebrydende album ’The Miseducation of Lauryn Hill’, mens både Wyclef Jean og Pras Michel også fik solokarrierer. De har tidligere været kortvarigt genforenet, nemlig i 2005, hvor de udgav singlen ’Take It Easy’.