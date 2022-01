Mø: »Det føltes, som om alting smuldrede«

Karen Marie Ørsted, Mø: »Jeg snakkede med Niels (Brandt, red.) fra The Minds of 99 bagefter. Jeg sagde til ham, at selv om jeg virkelig havde lyst til at gå på scenen som Mø, kom jeg til at gå på scenen fuldstændig som Karen. Jeg følte, at jeg var Mø i momenter. Men jeg var nok mest den private Karen«.

Få et halvt år til halv pris

Få dit daglige nyhedsoverblik, baggrund og perspektiv på de historiske øjeblikke i 2022.

Giv mig et halvt år til halv pris Du kan også prøve 1 måned for 1 kr. Læs mere her

Allerede abonnent? Log ind her