Ingen kan udtrykke indadvendte følelser på en ekstremt udadvendt facon som hende

Hello from the outsiiide! Adele er tilbage med en ny Adele’sk klaverballade, og selv om formatet er mindre end på den monumentale ’Hello’, er det stadig en sang, der minder os alle sammen om, hvor vidunderligt det er, når nogen bare ankommer til festen med det helt store udtræk. For det gør Adele.

Nu havde man ellers lige vænnet sig til, at alverdens popstjerner har brugt pandemien på at trække al intensitet ud af deres musik.