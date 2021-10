Lucia Odoom: Disse fem sange er det perfekte soundtrack til efteråret

1Bedouine: ’The Solitude’Azniv Korkejian er stemmen bag Bedouine og er en af den slags sangerinder, der kom lidt for sent til Joni Mitchell-epoken, men alligevel formår at synge sig værdigt ind i samtiden med sin romantiske, nostalgiske nomade-folk. Hendes musik er som en notesbog med knitrende efterårsvenlige bekendelser. Og nu er hun landet med perfekt timing som det mest oplagte soundtrack til efteråret med singlen ’The Solitude’.

Da jeg i 2019 anmeldte albummet ’Bird Songs of a Killjoy’ fra den Los Angeles-baserede sangerinde Bedouine, beskrev jeg hendes musik som »en karavane gennem kærlighedens rutsjebanetur«. Og nu er jeg klar til at tage hele turen med hende igen, for hendes tredje album, ’Wayside’, er lige på trapperne og lander engang i november.