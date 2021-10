Anmeldelse: Den Sorte Skole omdannede hovedstadens domkirke til nyreligiøst tempel indhyllet i lys og lyd

Fortovet foran Vor Frue Kirke i København var tætpakket. Forrige torsdag aften strakte køen sig som slangen fra syndefaldsmyten hele vejen ned til Gammeltorv, rundt om hjørnet og et godt stykke forbi butikken med plastikfigurer af orker og elvere fra fantasiernes land.

Stemningen sitrede, fordi ingen af os rigtig vidste, hvad vi skulle til at opleve. Andet end at vi altså ville komme til at sidde tæt på kirkebænkene til Den Sorte Skole og lyskunstkollektivet Vertigos fælles totalteateroplevelse, en audiovisuel »inter-religiøs performance« under titlen ’Refrakto’.