Hemmelighedsfulde danske popstjerner: Engang hustlede de på Israels Plads. Nu sidder de tungt på de danske hitlister

Kesi, Gilli og Benny Jamz’ sange har været uundgåelige hits i flere år. Og har sat rekord på Spotify med over en milliard afspilninger. Men hvem er de seneste års største danske musikstjerner? For første gang fortæller de her deres fælles historie. Om at gå fra en kreds af hustlere på Israels Plads til at forme lyden af dansk popmusik fra toppen af hitlisten. Og om at holde sammen, når det hele kæntrer. Eller når en koncert løber af sporet.