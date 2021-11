»Efterspørgslen er større end nogensinde«: Danske fans købte Bieber-billetter i lyntempo

Fredag formiddag har tusindvis af danskere siddet klar ved tasterne for at købe billetter til to kommende koncerter med Justin Bieber.

Blot ti minutter skulle der gå, før alle billetterne var udsolgt. Det skriver B.T.

I alt var der sat 30.000 billetter til salg fordelt på to koncerter i Royal Arena i København. Billetterne blev sat til salg fra klokken 10.00.

»Vi er rigtig glade for at kunne melde hurtigt udsolgt til Justin Bieber i Royal Arena med 30.000 solgte billetter på ti minutter«.

»Efterspørgslen er større end nogensinde«, siger Kim Worsøe, administrerende direktør i All Things Live, til B.T.

All Things Live er et selskab, der står for at arrangere blandt andet koncerter. Det er også den opgave, selskabet har løst i forbindelse med Bieber-koncerterne.

De to koncerter finder sted 17. og 18. marts 2023. Koncerterne er en del af den canadiske musikers kommende verdensturné, ’Justice World Tour’.

Turnéen starter i februar næste år i amerikanske San Diego og vil bringe den 27-årige musiker til 20 lande fordelt på fem kontinenter.

Justin Bieber vil komme en tur forbi Danmark to gange, da han - udover de to koncerter i Royal Arena - også vil optræde på Smukfest i Skanderborg i 2022.

Det er første gang, at Justin Bieber giver internationale koncerter siden 2017, hvor han var på verdensturnéen ’Purpose World Tour’.

ritzau