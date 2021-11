Adele vil ikke have sine sange afspillet i tilfældig rækkefølge. Så nu kryber Spotify til korset

Streaminggiganten Spotify har fjernet den såkaldte shuffle-funktion fra deres tjeneste. Det er den album-aktuelle kæmpestjerne Adele, der har overtalt den svenske streamingtjeneste til at fjerne funktionen, så sangene på et givent album nu spilles i den korrekte rækkefølge, når man trykker ’afspil’. Det skriver BBC. Tidligere er sangene på et album ellers ofte blevet afspillet i tilfældig rækkefølge.

»Vores kunst fortæller en historie, og vores historier skal lyttes til, som vi har tænkt os. Tak til Spotify for at lytte«, skriver den britiske popsanger på Twitter.

»Alt for dig«, tweeter streamingtjenesten retur.

Det vil dog stadig være muligt at tilvælge, at numrene på et album afspilles i tilfældig rækkefølge. Det lille shuffle-symbol med to pile, der krydser hinanden, kommer nemlig stadig frem som en teknisk tilvalgsmulighed, når man afspiller en enkelt sang fra et album.

Fredag udkom Adeles tredje album, ’30’, efter seks års stilhed.

Modsat popstjernens sidste album, ’25’, kunne det nye album høres på Spotify fra dag 1. Da albummet ’25’ udkom i november 2015, kunne det ellers kun købes fysisk eller downloades. Til gengæld blev ’25’ det hurtigst sælgende album i britisk historie – det solgte over 800.000 eksemplarer i den første uge efter udgivelsen.