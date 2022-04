Da Andreas Odbjerg begyndte at tale i tunger og fik en kvinde til at rejse sig fra sin kørestol, blev jeg ramt af akut gøglerlede

Det var en vild musikalsk aften med et vildt musikalsk band og en vildt musikalsk hovedperson, da Andreas Odbjerg spillede i et udsolgt Store Vega lørdag aften. Men nogle af løjerne måtte han gerne have ladet blive derhjemme.