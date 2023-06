Derfor tager Tessa hævn: De har delt intime billeder af hende. Og udsat hende for overgreb

Rapperen Tessa tager skammen ud af den kvindelige seksualitet og er træt af fyre, »der snakker for meget og knepper for lidt«. Hun er glamour og glimmer, Vestegn og Nordfyn, hudløs og hardcore, benhård og blød, sårbar og strid, platin og guld, vilddyret, der jager, og den rastløse og rodløse, der tvivler og finder tryghed hos publikum, som elsker hende. »Det er, som om du ejer hele verden, når man hører hendes tekster«, siger en af dem. Nu har hun udgivet et nyt album, hvor hun hævner sig på dem, der gjorde noget en nat, da hun var 14 år.

