Lucia Odoom: Der mangler en sang på Marie Keys album, der fortæller os, hvordan vi holder hinanden ud og holder sammen

Marie Key bragede gennem radiostationerne og slog armene om danskerne, da hun med sit album ‘De her dage’ fra 2012 åbenbarede sig som en underfundig og underspillet popstjerne.

Albummet lød som et efterskælv af Medinas ‘Kun for mig’ og et danmarksportræt af en nation, der var begyndt at holde op med på kikset vis at klappe i takt til koncerter og prøve at danse lidt i stedet. Marie Key var med til at give dansken rytmesans.

Og på sit forrige og mere megalomane album ’Giganter’ fra 2018 skrev hun i mine øjne nogle af sine bedste tekster om regn, søvnløshed og strøtanker om følelsesmæssige tømmermænd på vej hjem fra natklubben.