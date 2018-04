Ung dansker debuterer som komponist uden lyd: Er det overhovedet en koncert? Og skal den have ét eller seks hjerter? Jeppe Ernst, en af avantgardemusikkens mest originale stemmer, debuterede som komponist onsdag aften med en koncert, der var både fantastisk original og helt ved siden af. Alt andet lige var det helt unikt.

FOR ABONNENTER

To tavse kvinder uden tøj på underkroppen sidder over for hinanden på hver sin klaverbænk.