Bevægelse i stilstand: Når man fryser (det meste af) et Roskilde-øjeblik

I anledning af Roskilde Festivals 50 års jubilæum har vi på Politiken kigget tilbage på nogle af de projekter, vi har haft gang i på Dyrskuepladsen i de forgangne år.

Et af dem var forsøget med at lave de såkaldte cinemagraphs. Finde og fange små Roskilde-øjeblikke og blande video og foto i et slags frosset øjeblik med bevægelse et eller andet sted i billedet.

Living stills, er der også nogle, der kalder dem.

Her får du 20 cinemagraph-giffer i rap fra Roskilde 2014. Alle tjener de det samme formål som de ’almindelige’ fotoserier - vi varmer op, og vi nærmest garanterer, at du kommer i stemning.

Ikke fordi de små Roskilde-øjeblikke nødvendigvis er magiske, men bare... øjeblikke, som man finder dem, når man vandrer rundt i den skøre orange by. Tilføjet det her lille ’Find Holger-element’: Hvor er bevægelsen...

Man bliver bare sulten efter mere.

God festival. Og tillykke med de 50 år.





Og så lige en simpel gif fra selv samme år. Den egnede sig ikke specielt til en cinemagraph. Mest af alt fordi styrtet i sig selv ikke skal fryses på nogen måde. Det skal bare gentages. Og gentages. Og gentages. (Ingen kom til skade)

Cinemagraphs eller cinemagrams er en betegnelse for en animeret gif, hvor kun et udvalgt område i billedet bevæger sig.

Kort fortalt skyder man en videobid og vælger derefter, hvilken stillframe man vil bruge, og hvilket område i billedet man vil loope.

Er man ikke superbruger i photoshop eller lignende, findes der forskellige apps til formålet. Politiken har brugt Flixels Cinemagraph Pro til at lave denne serie.

Artiklen blev publiceret første gang 24. juni 2015 - billederne er fra Roskilde 2014.