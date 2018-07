Massive Attack var grå i nattemørket

Det elektroniske hovednavn på Orange Scene behøver ikke skabe en fest, hvor den sorte nattehimmel oplyses af laserstråler og stroboskoplys, sådan som vi har oplevet det i andre år med blandt andre Major Lazer og Disclosure.

Det kan også være at skabe en anden slags fest, hvor den mørke nat får lov at sænke sig om en helt anden fortælling.

Det behøver ikke være hedonistisk party for kroppe med Jägerbombs og syntetiske substanser i blodet.











Massive Attack. Orange. Fredag

Det kan også være en langsom koger af fortættet atmosfære, en ganja-rus af politisk paranoia og tilbagelænet sortsyn. Sådan som Massive Attack har lært os at deale med verdens gang i 30 år, siden de sammen med Tricky og Portishead introducerede verden for den britiske triphop.

Popsalmerne fungerede

Så det var ikke forventningen om en klubfest, der ikke blev indfriet. Det var forventningen om at blive forenet i en tåget, klaustrofobisk trance, der aldrig rigtigt blev forløst i den mørke halvanden time mellem klokken et og halv to for Orange Scene.

Som duoen Massive Attack har Robert ’3D’ Del Naja og Grant ’Daddy G’ Marshall skabt sine største hits gennem samarbejder med vokalister som Horace Andy på ’One Love’ og ’Hymn of the Big Wheel’ og Deborah Miller på ’Safe From Harm’ og ’Unfinished Sympathy’.

De var med i Roskilde, og deres popsalmer (undtaget ’One Love’) blev bindeleddet mellem episoder, der ellers havde det svært med at smelte sammen til en helstøbt koncert.

Forstyrrende gæster

Der var lange pauser mellem numrene, og ikke alle gæster fungerede i det store lydbillede. Den skotske post-rap trio Young Fathers fortyndede atmosfæren med deres miks af hiphop, soul og gospel midtvejs i koncerten.

De lød som et band, man kunne få mere ud af i en solokoncert på en mindre scene, men her virkede de som et forstyrrende pauseindslag.

Det skabte distance i mørket. Og selv om storskærmens politiske budskaber og nyhedsklip var tilpasset den danske virkelighed og skrevet på dansk, kunne Massive Attack ikke forene os i en kritisk menighed med et fælles sigte.