Det ligner noget fra en spionfilm: I Roskildes kontrolrum overvåger de nærmest hvert et skridt, festivalfolket tager

Onsdag begynder Roskilde Festivals officielle musikprogram. Selv om der er styr på sikkerheden, er det er på »ingen måde« et let arbejde at planlægge, fortæller festivalens sikkerhedschef.