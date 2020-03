Ingen Disney-slutning eller sødsuppetrøst her: Pigen må lære at acceptere, at hun ikke kan nå sin far. Så det gør hun. Slam!

Pigen ofrer sin bamse, sit rolige barnesind og bløde børnehænder. Men hvad med hjertet? Skal hun også ofre det for at nå den far, som har valgt at lukke sit eget til? Børn skal lære at leve med tab, er den barske pointe i en ny, velturneret iscenesættelse af norsk børnebog på Teater ZeBu.