»Det var altså lidt uhyggeligt«: 5-årige Mona anmelder nyt Onkel Reje-teater på Østre Gasværk

En dreng kravler rundt og suger små plamager af tabt rød slushice op fra gulvet på Østre Gasværk med sit sugerør. Få meter fra ham ligger min datter og synes, at tiden går afsindigt langsomt. »Hvornår begynder forestillingen? Er det i morgen, den begynder?«. »Der er en halv time til«, svarer jeg vel vidende, at jeg lige så godt kunne have sagt, at der var tre uger til. »Om en hel halv time? Om ti halve timer? Er det i dag eller i morgen?«.

Velkommen til mit liv. Mona er lige blevet 5 år. Hvis vi var hjemme, ville klokken være 2 minutter i ulvetime. I dag er den 30 minutter i ’Storm over Ramasjang’. En teaterforestilling med tre af de – for børn af i dag – velkendte børnefigurer fra DR’s børneunivers Ramasjang. Vi taler Motor Mille, Onkel Reje og Hr. Skæg. Toppen af poppen for de mindste. Forestillingen fik da også op til premieren forlænget sin spilletid til det dobbelte. Børnene er vilde med Ramasjang. Mona har glædet sig helt vildt. Og ’Storm over Ramasjang’ er da også virkelig godt selskab, selv om den også har sine udfordringer.

Tilbage i salen sad vi klar på vores pladser, mens vi beundrede den fine scenografi, der ragede godt op i rummet. »Det ligner et bjerg med blomster og sten og med to udklækkede æg i hver side, hallo, hvornår starter det her?«, lød det fra utålmodigheden selv, der fortsatte med at filosofere højlydt over, hvordan Hr. Skæg fik »det der megalange skæg«.