Mahler-mastodont i Operaen: De svinger med knyttede næver i fascinerende opvisning af kold, maskulin massepower

At gå i lag med Mahler er som »at bestige et bjerg«. Så vidt balletmagiker John Neumeier, og han må vide det efter at have fået hele 15 Mahler-værker til at danse.

Når han nu med den monumentale 3. Symfoni sender 80 kongelige balletdansere på bjergvandring i en tid med forsamlingsrestriktioner, er der en herlig omvendt logik i at lade dem blive ledsaget af ’Det Kongelige Undervandskapel’ (som balletmester Nikolaj Hübbe kaldte det i dagens anledning). Orkestrets 86 musikere spiller live fra en prøvesal fem etager under scenen – sammen med dirigent Hossein Pishkar og mezzosopran Johanne Bock (dog kun med båndet kvinde- og drengekor). Som det synges undervejs med et Nietzsche-citat: »Verden er dyb!«, »O Mensch!«.

Balletten breder sig ud på musikkens store vidder, fra det symfonisk svulmende til stille lyrisk inderlighed, hvor eksistensen er spændt ud mellem det lave og det høje, den jordiske og den åndelige verden. Nok er der i forhold til Neumeier-klassikere som ’Romeo og Julie’ og ’Kameliadamen’ tale om en abstrakt ballet, men den har i sin kerne et drama: Manden, der i overgangen mellem liv og død ser tilbage på sit liv.