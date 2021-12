Broadway skriver store musicals om og afsøger grænser med slaveterapi i opgør med racisme

Da jeg var inde at se ’Trouble in Mind’ forleden – et stykke om en sort skuespiller, der aldrig får den Broadway-premiere, hun var blevet lovet – var det slående, hvor højlydt et New York-publikum reagerer i en teatersal, hepper, hujer og siger fra. Man slipper ikke af sted med hvad som helst oppe på scenen – hverken under eller efter stykket.

Få Politiken leveret alle julehelligdagene Få Politiken leveret hver søndag i en måned + alle julehelligdagene. Du får 8 aviser for 99 kr. Kom i gang med det samme Du kan også prøve første måned til kun 1 kr.