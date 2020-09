Har du tømmermænd i dag? Så er denne podcast perfekt at flade ud til

Hollywood er en buffet, hvor man bliver spist og kommer ud som enten lort eller opkast.

Og der er så mange penge til Hollywood-produktioner, at producenterne tror, at man kan betale solen for at blive oppe, forklarer filminstruktør og manuskriptforfatter Michael Noer i podcasten ’Programmet om ingenting’.

De tre værter, Oliver Enné, Tobias Enné og Tobias Kippenberger, inviterer en gang om måneden en kendis i studiet til en snak om, ja, ikke rigtig noget særligt eller aktuelt.