Jeg holder ikke salon i mit hjem: Giv mig nu en sofa, hvor jeg kan se Netlix, designere

Snart skal Danmarks næste næste klassiker kåres. Sæson 2 af DR’s konkurrence, hvor fem designere skal forsøge at skabe nye møbelklassikere, der både er til tiden og tidløse, lakker mod enden og kulminerer næste uge med disciplinen ’bord’.

Heldigvis har vi ikke at gøre med ’Den store designerdyst’, hvor Danmarks bedste designer skal kåres. I ’Danmarks næste klassiker’ handler det om produktet og ikke om personen bag, så ingen er tvunget til at formidle deres kærlighed til mormor eller deres pakistanske rødder ned i en bordlampe. I hvert af de seks afsnit stiller dommerparret Kasper Salto og Louise Campbell deltagerne en opgave med et par benspænd, og designerne har tre uger til at løse opgaven. Det er blandt andet resulteret i et metalskab med pengeskab, en sofa med lys i understellet og en 20 kilo tung aluminiumslampe.

Når designerne afslører deres møbler for dommerne, bliver de også præsenteret for et panel af danskere i forskellige aldersgrupper, der giver deres helt uforbeholdne besyv med.