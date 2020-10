Henrik Palle: Man aner et mønster i castingen

Oplysningstankegangen gik, som filosoffen Immanuel Kant definerede den, ud på, at mennesket skulle forsøge at sætte sig ud over sin afmægtighed i forhold til naturen. Lige siden har man så med nærmest utrættelig energi arbejdet på at få naturen ned med nakken ved at pine og plage den på den mest nederdrægtige vis.

Om man i forlængelse af dette skulle se det fjerde afsnit af årets bagedyst som en slags kompensatorisk bestræbelse, skal ikke kunne siges. Men allenfals blev deltagerne bedt om at tage udgangspunkt i naturen i deres kagerier.

Og det kom der ganske meget spaseligt bagværk ud af. Blandt andet nogle uhyre indtagende rævekager ved Caroline fra Hedehusene samt nogle lidt mindre heldige egernreder, som alderspræsidenten Lars kreerede med blandt andet en særlig græsk dej som materiale. Så der var både uhhmmm og hmmmm på dommerbordet.