En godt gemt sensation: Postbuddets nye bryster kostede 40.000 kroner

Det er lidt af en godt gemt sensation, der løftes slør for i en ellers lidet opmærksomhedssøgende serie. Men her kommer den: Da komikeren Magnus Millang i sin tid i tv-satiren ’Danish Dynamite’ optrådte som det kønsskifteopererede postbud, Tom, var han udstyret med en ualmindeligt velformet falsk barm.

Og den kostede det 40.000 kroner at etablere til lejligheden. Mere end en brystforstørrende operation hos en plastikkirurg. Hold da lige op. Det var mange penge dengang, som fagfællen spontant udbryder, da han skødesløst siddende modtager informationen.

Han fortæller også, at det var underligt at have så naturtro bryster på i filmbussen, men at han var glad for, at han ikke skulle slæbe rundt på barmen hele tiden. For det ville nemlig være dårligt for ryggen og muligheden for at lægge an på heteroseksuelle kvinder.