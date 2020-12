Intet perspektiv: Sløj DR-dokumentar beviser egentlig mest, hvor meget journalister elsker at tale om sig selv

Det gode ved som journalist at være gift med en anden journalist er, at der altid er en, der ligesom en selv konstant gider tale om journalistik og om andre journalister, og hvad de gør og ikke gør og har gjort, og »kan du huske ham eller hende, og så var der også dengang, hvor hun sagde det der«.

Det dårlige ved at være gift med en journalist er, at det nogle gange for sent går op for en, at andre mennesker faktisk ikke finder journalister lige så interessante, som vi selv gør. Så pludselig sidder middagsgæsterne med et lidt stift smil og nikker meget lidt interesseret til historier om dengang, da en eller anden for længst pensioneret journalist gjorde dette eller hint.

Og lige nøjagtig sådan føles det – selv som journalist – at se DR’s dokumentarserie ’Kriminalfotograferne’, der beskriver de to kriminalfotografer John E. Jacobsen og Gert Jensen, der i 1980’erne og 90’erne arbejdede på henholdsvis B.T. og Ekstra Bladet, og som fotograferede efter devisen: Jo tættere på, jo bedre. Kunne de også forhindre den anden i at få et godt billede, var det en særlig god dag.