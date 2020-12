To danskere bytter bytur i vellykket TV 2-program: En fremmed er en ven, du ikke har brækket dig med endnu

Når Harry Potter står foran drømmespejlet på Hogwarts, ser han sig selv sammen med sine afdøde forældre og længes efter en verden, hvor de lever sammen som en lykkelig familie. Når jeg ser mig selv i spejlet for tiden, ser jeg desværre kun den nussede, slappe virkelighed. Havde jeg et magisk drømmespejl, ville jeg forestille mig rent tøj, der faktisk har en pasform, nyvasket hår, en drink, jeg ikke selv har blandet, fremmede mennesker og høj musik. Jeg kan ikke være den eneste, der higer efter en vaskeægte bytur!

Men der findes faktisk et magisk spejl, hvor man i glimt kan flygte til brune værtshuse, glatte dansegulve og partybusser. Det hedder ’Bytte bytte bytur’ og ligger på TV 2 Play som et fjernt minde (fra tidligere på året), om en tid, da sociale bobler vist bare var noget, Vincent Hendricks forskede i.

Konceptet er, at to fremmede med vidt forskellig livsstil bytter omgangskreds og fest for en aften. Den korteste vej mellem to danskere er jo som bekendt et shot. De mødes først efterfølgende over en burger med værtinde Kathrine Abrahamsen i rollen som den ædru veninde, der nu minder dem om nattens udskejelser.