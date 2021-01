DR-program kan ikke helt finde ud af, om det vil være underholdning eller oplysning

Der er sket meget det seneste års tid, også så meget, at man næsten kan glemme, at 2020 ikke var det eneste begivenhedsrige kalenderår, vi har oplevet på det seneste.

Derfor er det også både dejligt og vedkommende, at DR med serien ’5 år senere’ dykker ned i ikke bare samtids-, men faktisk nutidshistorie. Formatet lyder således: I 2015, altså for fem år siden, lavede man fem interviews med »en række store personligheder«, som det hedder i programmet. De optagelser blev så skrinlagt som hver deres tidskapsel, for i år at blive gravet frem.

De fem personligheder mødes så på et hotel i Sønderjylland, tæt på Dybbøl Mølle, for at se tilbage på sig selv og nogle af de fem års største vingesus. Det gælder blandt andet folkebevægelser som #MeToo og Black Lives Matter, folkevandringer som flygtningekrisen og folkevalgte som præsident Donald Trump.