Fodboldkommentatoren Carsten Sæbye har en helt særlig evne, som vi håber, han får ros for i sin MU-samtale

Juledagene var lange, mørke og kedelige. Heldigvis bliver der stadig spillet fodbold i England (men hvor længe?), og i Casa Bencke var det kun ganske få kampe, der undslap vores opspilede øjnes trofaste opmærksomhed. Derfor må det nu være belejligt at kigge lidt nærmere på de kommentatorer og eksperter, som vores lille husholdning har tilbragt mere tid sammen med end den egentlige familie, vi skulle og burde have set, hvis ikke det var for den unævnelige virus.

Først: Det faglige niveau er højt, researchen er gennemført, og jeg kommer aldrig til at være en af dem, der bruger mere tid på at brokke mig over kommentatorerne end over kampens kvalitet. Dertil har jeg for stor respekt for, hvad det kræver at køre mundgalop i 2 x 45 minutter.