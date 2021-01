Husker du Marianne fra 'Livet er fedt'?: Man må bare knuselske en kvinde, der kan få så meget nydelse ud af en parisertoast

For to år siden genså jeg ’Livet er fedt’, TV 2’s ultrapopulære vægttabsudsendelser fra 2001, hvor man fulgte et hold på slankehøjskolen Ubberup. Deltagerne blev nærmest superstjerner, for over en million seere fulgte med i de meget bogstavelige op- og nedture.

Det var en underlig tidsmaskine at kravle ind i. Kostpyramiden virkede som et oldtidsfund, sund mad var lig kedelig mad, og spiste man noget, man blev glad af, syndede man. Et ophold på Ubberup var en intens slankekur med fokus på minimum indtag af kalorier og maksimal forbrænding. Dommen faldt hver onsdag til den ugentlige vejning: Har du været dydig eller slem?

Det er jo et fremragende fundament for tv med den slags tilbagevendende dommedag, men knap så fremragende for livskvaliteten for de medvirkende. Det fortæller de om nu, 20 år efter optagelserne, hvor Ole Kolster, der stod bag de oprindelige programmer, besøger Merethe Kasten, Allan Petersen, Line Laursen og Marianne Klüver og tager dem med tilbage på højskolen. Nok var de glade for opholdet og for fællesskabet, men det viste sig, at slankeskolen ikke havde undervist i det virkelige liv. Det intense ophold havde fokus på tallet på vægten frem for livsstil. Ubberup Højskoles forstander, Lisbeth Trinskjær, er da også den første til at indrømme, at datidens metoder ikke er ældet med ynde.