Hele verden hyldede Amanda Gormans digt. Men selvfølgelig trådte det ledige standpunkts mand i karakter med forudsigelig kritik

Hvis man skal tro den danske kyniker og skæmtefugl Johan Herman Wessel, så er smørrebrød ikke mad og kærlighed ikke had. Så er det ligesom på plads. Men for så vidt angår poesi, har juryen stadig ikke forladt voteringslokalet i den digteriske domstol. For hvad er egentlig poesi? Og vigtigere endnu: Hvad er god poesi.

Det spørgsmål havde det altid snarrådige nyhed- og debatmagasin Deadline sat sig for at få besvaret, og nyhedskrogen, som man siger i branchen, var det digt, den unge poet Amanda Gorman læste op, eller måske snarere rappede, som en del af ceremonien, da Joe Biden blev indsat som USA’s 46. præsident.

Digtet har henrykket mennesker den ganske klode over. Dets ophavsperson er gået fra et være en forholdsvis velbevaret lyrisk hemmelighed til en status som poetisk rockstjerne med mere end en million følgere på sociale medier og bestseller-status på den internationale netboghandel Amazons top-10. Og nærværende avis bragte det ligefrem i dansk oversættelse.

Derfor skal et kritisk public service-fænomen som Deadline selvsagt stille spørgsmålet: Er det nu også et godt digt. For kan et digt, der er skrevet på bestilling til en præsidentindsættelse, og tilmed af en person med summa cum laude-eksamen fra et Ivy League-universitet, være stor kunst?

Som eksperter udi poesiens blåblomstrede flora optrådte forfatteren og debattøren Dy Plambeck og kritikeren, Hvedekorn-redaktøren og forfatteren Lars Bukdahl. Og de delte ikke uhildet den internationale begejstring. Dy Plambeck kunne da se en masse godt og positivt og kom med tolkninger af, hvordan digteren via sin performance og gule Prada-frakke, blev sine ord, trådte i karakter som lyset. Men hun havde det også lidt stramt med kategoriseringen af poemet, som mere havde karakter af tale, poetry slam end af egentlig poesi. (Ligesom ornitologer skelner med slørugler og egentlige ugler, sondrer sande poesi-aficionados mellem det der ligner og løræk).