Det er klassisk TV 2-stil at svælge i tabernes kamp mod systemet i en verden, hvor kun den stærke ener kan gøre en forskel

Der er lidt Arnold Schwarzenegger over seriens titel, og det er sikkert et hundrede procent tilsigtet. For hovedpersonen, den tidligere Hells Angels-rocker Rolf, er en hård negl, der har set lidt af hvert og kender sine pappenheimere. Men hvor han før slog på tæven og solgte fæl tjald, hjælper han nu uden bæven, for Rolf har fundet sit kald.

Det er lige før, man kommer til at tænke på Dan Turèlls gamle ’Jesus Freak Song’ fra ’Karma Cowboy’, den med »Før elsked’ jeg hash og piller/ nu elsker jeg kun min Gud/ Før lå jeg og knepped’ med Niller/ Nu holder jeg sjette bud«. Thi Rolf er en omvendt synder, der forsøger at genne sine får i den rigtige retning ad dydens smalle sti.

Men det er ikke let, overhovedet ikke. Rolfs klienter har alle mere end rigeligt at slås med i form af misbrugsproblemer og diagnoser; de skal også vænnes til og lære at leve et ordinært liv med alt, hvad det indebærer af trættende trivialiteter: tøjvask, indkøb, madlavning og rengøring, og der vanker hverken en flok bajere, en ordentlig pibe hash eller noget andet som belønning.

Og det frembyder selvsagt problemer for Rolfs voksne plejebørn, der vakler og tvivler og af og til også falder i. Hvilket udgør spændingsmomentet i den rudimentære dramaturgi, det hele er bundet op over. På den ene side har vi den ekstraordinært engagerede socialarbejder Rolf, der nok ved, hvad det drejer sig om, og går den ekstra kilometer, de almindelige hulrøvede sagsbehandlere ikke orker. På den anden side klienternes kamp for at få det hele til at hænge sammen, passe et job og få sig et liv uden stoffer og sprut.