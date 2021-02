Verden har ikke kendt en mere gudbenådet sanger: Selv jeg blev amerikansk patriot, da Whitney sang nationalsangen til Super Bowl

Alle, der elskede Lady Gagas ’Star Spangled Banner’ ved årets Super Bowl, skylder sig selv at høre Whitney Houston synge den i 1991. Den er med i denne brillante dokumentarfilm fra 2018, ’Whitney’.

Selv jeg blev amerikansk patriot!

Jeg har ikke hørt mere organisk, henrykkende frasering, og ved Super Bowl for 30 år siden var det kontroversielt for en farvet sanger at foredrage sangen, der for sorte har været billedet på militær undertrykkelse.