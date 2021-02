Er de ejendomsmæglere så usympatiske i virkeligheden?

På et noget (over)ophedet boligmarked er de talrige danske tv-programmer om at handle hus det tætteste, mange af os har lyst (eller råd, bevares) til at komme på salg og køb af nyt hjem. Og ud over at give en elementær lektion i, hvad man skal gøre, hvis man vil sælge (mal alt hvidt, ryd op), viser de os ejendomsmæglere fra himmel og helvede.

Først ejendomsmægler-englen Line, der i DR’s ’I hus til halsen’ skal få huse solgt, som har været til salg i evigheder (lang liggetid er boligmarkedets byldepest. Undgå!). Hun er den skrappe omsorgsfulde storesøster, der først giver sælgerne et chok over en brutal ’her og nu-pris’. Men som taler forstående om »at komme videre« (og oprigtigt talt, hvad vil man egentlig hellere netop nu?), før hun fastsætter en ny og højere pris og ofte bedre vilkår for gældsafviklingen. Som i seneste afsnit, hvor ejeren fik eftergivet sin gæld, fordi hun »altid havde været sådan en god betaler i sin bank«. Verden er virkelig retfærdig for de gode.