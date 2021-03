Hvor er nyhederne på tv dog forudsigelige. Der må da være én journalist, som kan komme med en ny idé

Man skal altid rose folk, når der er den mindste grund til det. Altid. Det er opmuntrende, det er betænksomt, det er anerkendende, og det fremmer virkelysten.

Og guderne skal vide, at jeg gennem årene har rost mange tv-produktioner og tv-personer, bl.a. studieværten Charlotte Vestergaard Beder på TV 2 News, som efter min mening er landets bedste formidler på skærmen: sikker i sproget, aldrig vaklende, overbliksstærk, jordnær, på ingen måde opstyltet, altid velforberedt og altid smilende veloplagt – og helt, helt naturlig. Hvordan hun er som menneske, aner jeg dog intet om, men som tv-person er hun aldeles suveræn.

Men her under coronakrisen, hvor vi alle er mere eller mindre indespærret, kan man godt oparbejde en vis irritation og se sig lidt gal på omgivelserne – og jeg har bemærket, at jeg i den senere tid er blevet mere og mere utilfreds med nyhedsudsendelserne og deres forudsigelighed.

Siden man begyndte at teste landets borgere – ja, alverdens borgere – med vatpinde, har vi set det i tv. Til hudløshed. Det har stået på i snart et år – og tænk, i hver eneste nyhedsudsendelse døgnet rundt skal vi se folk, der får stukket en vatpind i halsen eller næsen – ja, flere gange i løbet af et indslag. I Danmark, Frankrig, Spanien, England og USA, vatpinde her og der. Det er blevet til tusindvis af billeder med vatpinde. Tusindvis!

Og så lukkes der ned. Og så lukkes der op. Genåbning. Hvad synes du om det, hvad tænker du, er du glad for igen at åbne din butik, hvad betyder det for dig, har du savnet dine kunder, har det været hårdt at være lukket ned, er du spændt på at se dine kunder, spørger opstemte journalister. Og de spørger også børnene, om det er godt at være tilbage i skolen, om de har savnet kammeraterne, om det har været hårdt, om de er glade nu. Ja-ja-ja-ja-ja, lyder de forbløffende svar.